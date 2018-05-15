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soruşturması talebine vetosu!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde sınırında yaşanan protestolarda askerlerinin gerçek mermi kullanmasıyla ilgili olarak bağımsız soruşturma talebi tarafından veto edildi.

Gazze soruşturması talebine ABD vetosu!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (), sınırındaki protestolarda güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu 50'den fazla Filistinlinin şehit edilmesine ilişkin soruşturma talebi 'nin engeline takıldı.

BMGK'nin geçici üyelerinden Kuveyt, konseyden Gazze'deki şiddet olaylarından endişe ve üzüntü duyulduğunu belirten ve 50'yi aşkın Filistinlinin şehit edilmesine dair soruşturma başlatılmasını talep eden bir açıklamanın kabul edilmesini istedi.

Diplomatlar, Gazze sınırındaki protestolarda İsrail güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu 50'den fazla Filistinlinin şehit edilmesine ilişkin BMGK'nin "bağımsız ve şeffaf" soruşturma talebine ABD'nin karşı çıktığını söyledi.

ABD, 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterilerde İsrail'in orantısız güç kullanımı sonucu çok sayıda Filistinlinin şehit edilmesiyle ilgili soruşturma taleplerini iki kez daha reddetmişti.

Öte yandan BMGK, Kuveyt'in talebi üzerine bugün toplanacak.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov'un konseyi bilgilendirmesi bekleniyor.

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  • 15 Mayıs 2018, Salı 09:33
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