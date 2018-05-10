Nükleer patlama

ABD Başkanı Donald Trump, yine kendi bildiğini yaptı. 2015 yılında İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıkladı. Tüm dünya bu kararla çalkalandı. Trump, nükleer patlamaya yol açarken, skandalları sınır ötesini aştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels'ın avukatı Michael Avenatti'nin iddiaları gündemi salladı. Avenatti, müvekkili ile susması için sözleşme yapan Trump'ın avukatı Michael Cohen'e Ruslar'ın ödeme yaptığını açıkladı. Avenatti, Cohen'in Daniels'a ödeme yaptığı aylarda Cohen'in hesabına aralarında Novartis, AT&T ve Korea Aerospace'in bulunduğu şirketlerden yüz binlerce dolar aktarıldığını anlattı. Ayrıca Avenatti kamuoyuna Cohen'in 2016'da Daniels'a ödeme yapmak için kullandığı hesabının elektronik girdi çıktılarının dökümünü içeren 7 sayfalık belge sundu.
RUS MİLYARDER VAR
Söz konusu belgede Rus milyarder Viktor Vekselberg ve kuzeninin, Cohen'in Essential Consultants şirketinin hesabına, 2017 yılı Ocak-Ağustos arasında toplam 500 bin doları bulan 8 ödeme yaptığı yönünde bilgiler vardı. Finansal belgelerin, Avenatti'nin iddiasını destekler nitelikte olduğu açıklandı. Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında bir anlaşmaya imza attığını açıklamıştı. Başkan Trump da geçtiğimiz günlerde avukatı Cohen'in Daniels'a 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.
Avukat Michael Avenatti, müvekkiliyle gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD BAYRAĞINI YAKTILAR
Trump'ın nükleer anlaşma kararına karşı tepkiler çığ gibi arttı. AB, NATO ve BM anlaşmanın korunmasından yana görüş açıkladı. İngiltere, Almanya ve Fransa başbakanları, ABD'nin aksine anlaşmaya bağlılıklarını vurguladı. İranlı milletvekilleri ise öfkelerini meclise taşıdı. İranlı vekiller, meclisteki oturum sırasında ABD bayrağını ve nükleer anlaşma metnini yaktı. Parlamento sözcüsü Ali Larijani, "Trump bu konuları ele alacak akla sahip değil" ifadesini kullandı. Tüm bunlar olurken, İsrail dün gece Suriye'de rejime ait askeri üsse hava saldırısı yaptı. 9 İranlı askerin öldüğü açıklandı.
TRUMP İRAN'I TEHDİT ETTİ
ABD Başkanı Trump, "İran'a yönelik yaptırımlar çok kısa zamanda uygulanacak. İran ya müzakere edecek ya da bir şeyler olacak. İran nükleer programa başlarsa sonuçlar çok sert olur" dedi.
BOEİNG ÇEKİLDİ
Trump, anlaşmadan çekildi. Bu karardan sonra ilk şok karar Boeing ile Airbus'tan geldi. İki firma, İran'a 40 milyar dolarlık uçak satış anlaşmalarını durdurdu. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD merkezli Boeing ile Avrupa merkezli Airbus'ın İranlı şirketlere yolcu uçağı satmasına yönelik lisansların iptal edildiğini aktardı.
RUS MİLYARDER VAR
Söz konusu belgede Rus milyarder Viktor Vekselberg ve kuzeninin, Cohen'in Essential Consultants şirketinin hesabına, 2017 yılı Ocak-Ağustos arasında toplam 500 bin doları bulan 8 ödeme yaptığı yönünde bilgiler vardı. Finansal belgelerin, Avenatti'nin iddiasını destekler nitelikte olduğu açıklandı. Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında bir anlaşmaya imza attığını açıklamıştı. Başkan Trump da geçtiğimiz günlerde avukatı Cohen'in Daniels'a 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.
Avukat Michael Avenatti, müvekkiliyle gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD BAYRAĞINI YAKTILAR
Trump'ın nükleer anlaşma kararına karşı tepkiler çığ gibi arttı. AB, NATO ve BM anlaşmanın korunmasından yana görüş açıkladı. İngiltere, Almanya ve Fransa başbakanları, ABD'nin aksine anlaşmaya bağlılıklarını vurguladı. İranlı milletvekilleri ise öfkelerini meclise taşıdı. İranlı vekiller, meclisteki oturum sırasında ABD bayrağını ve nükleer anlaşma metnini yaktı. Parlamento sözcüsü Ali Larijani, "Trump bu konuları ele alacak akla sahip değil" ifadesini kullandı. Tüm bunlar olurken, İsrail dün gece Suriye'de rejime ait askeri üsse hava saldırısı yaptı. 9 İranlı askerin öldüğü açıklandı.
TRUMP İRAN'I TEHDİT ETTİ
ABD Başkanı Trump, "İran'a yönelik yaptırımlar çok kısa zamanda uygulanacak. İran ya müzakere edecek ya da bir şeyler olacak. İran nükleer programa başlarsa sonuçlar çok sert olur" dedi.
BOEİNG ÇEKİLDİ
Trump, anlaşmadan çekildi. Bu karardan sonra ilk şok karar Boeing ile Airbus'tan geldi. İki firma, İran'a 40 milyar dolarlık uçak satış anlaşmalarını durdurdu. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD merkezli Boeing ile Avrupa merkezli Airbus'ın İranlı şirketlere yolcu uçağı satmasına yönelik lisansların iptal edildiğini aktardı.
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