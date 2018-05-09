Çikolata aşka doyma!

Tadına doyulmayan, 'Sevmiyorum' diyenin neredeyse hiç olmadığı çikolata, hem ağızları tatlandırıyor. Hem sağlığı koruyor. Mutluluk hormonunu harekete geçiren çikolata, cinsel hayata da renk katıyor. İçerisindeki feniletlamin maddesi ile hazzı yükseltiyor. Cinsel soğukluğu giderip çiftlerin yüzünü güldürüyor. Libidoyu artırıyor. Kanserden ve Alzheimer hastalığından koruyan çikolatanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Kakao, kalbi koruyor. Damar hastalıklarını önlüyor.

Kötü kolesterol seviyesini düşürüyor.

Antioksidan özelliği ile kanserden koruyor.

Beyin kanaması riskini azaltıyor. Vücuda enerji ve zindelik veriyor.

Bağırsakları çalıştırıyor. Böbrekleri besliyor.

Kan şekeri seviyesini dengeliyor.

Mutluluk veriyor. Huzursuzluğu ve stresi önlüyor.

Cildi besliyor ve gençleştiriyor