Sniper korkusu!

Kraliyet ailesinin en gözde bekarı olan Prens Harry'nin düğünü sadece İngiltere'de değil dünyanın birçok ülkesinde merakla bekleniyor. 19 Mayıs'taki düğün için hazırlıklar büyük bir hızla sürerken, İngiliz İstihbarat Servisi MI6'nın bir raporu, büyük paniğe neden oldu... Düğün için Windsor sokaklarından geçecek olan Prens Harry ve nişanlısı Meghan Markle'a, sniper (keskin nişancı) saldırısı gerçekleşebileceğini bir rapor haline getiren MI6, çalışmalarını bu bölge için yoğunlaştırdı. 2 bin polisin görev yapacağı güzergah için ilave bin 200 polis daha görevlendirilecek. Özellikle Windsor High Street'te büyük bir endişenin hakim olacağı ve her evde birer polisin görevlendirileceği belirtildi. 19 Mayıs Saat 13: 00'dan itibaren Castle Hill, High Street, Sac Sokağı, Kings Yolu, Albert Yolu, Long Yolu ve sonunda Windsor Castle'a ulaşacak olan çifte bir suikast planının olduğu ve keskin nişancının kimliğinin de belirlendiği iddialar arasında. Scotland Yard'da kraliyet korumasının eski başkanı Dai Davies, "Koruma açısından Windsor High Street'in kullanılması endişe verici. Bir güvenlik problemi yaşanırsa, önlem alınamaz" dedi. 25 dakikadan kısa sürmesi planlanan yol boyunca, halkın çifte yakınlaşmasının da kesinlikle engelleneceği açıklandı.
SAKIN EVLENME
19 Mayıs'ta dünyaevine girmeye hazırlanan Prens Harry ve Meghan Markle'ın ilişkisinde sorunlar yaşadığı iddia edildi. Meghan Markle'ın üvey erkek kardeşi Thomas Markle Junior, Prens Harry'e bir mektup gönderirken, evliliğinin kraliyet tarihindeki en büyük hata olacağını söyledi. Hatta bu evliliğin engellenmesi için bir dizi adımda bulunduğu belirtildi.
SAKIN EVLENME
19 Mayıs'ta dünyaevine girmeye hazırlanan Prens Harry ve Meghan Markle'ın ilişkisinde sorunlar yaşadığı iddia edildi. Meghan Markle'ın üvey erkek kardeşi Thomas Markle Junior, Prens Harry'e bir mektup gönderirken, evliliğinin kraliyet tarihindeki en büyük hata olacağını söyledi. Hatta bu evliliğin engellenmesi için bir dizi adımda bulunduğu belirtildi.
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