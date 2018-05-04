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hain 'ün reklamını yaptı

Kaliforniya'da, 'nin yakınında bulunan kafesinde 'le konuşan , 'cü haine aleyhinde konuşmak için fırsat tanıdı.

New York Times hain Hakan Şükürün reklamını yaptı

Palo Alto/Kaliforniya'da(Silikon Vadisi), 'nin yakınında bulunan kafesinde 'e mikrofon uzatan , 'cü haine aleyhinde konuşmak için fırsat tanıdı. Hakan Şükür, kendisine sorulan her soruda Türkiye'yi hedef alan skandal ifadelerde bulundu.

Amerika vizesinin 2020'de sona ereceğini söyleyen Hakan Şükür, Türkiye'ye dönmemek ve kaçak yaşamını sürdürmek için kendisi ve ailesi için yeşil kart başvurusunda bulunacağını belirtti.

New York Times muhabiri, röportajda Hakan Şükür'ün kafesinden bilgiler de paylaşarak bir nevi FETÖ'cü hainin reklamını yaptı.

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  • 04 Mayıs 2018, Cuma 17:54
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