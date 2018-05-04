İngiliz oyunu

İngiltere'nin eski savaş bakanlarından John Profumo'nun terör örgütü PKK/YPG saflarına katılan yeğeni, Suriye'den İngiltere'ye dönüşünde gözaltına alındı. Profumo'nun kız kardeşinin torunu Jamie Janson (42), terör örgütü YPG saflarına katılmak için gittiği Suriye'den ülkeye dönüşünde gözaltına alındı. Jamie Janson'ın, dün İngiltere'nin Kent şehrinde polis tarafından terörle mücadele yasası kapsamında gözaltına alındığı ancak daha sonra kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi. Janson'ın, İngiltere'ye Belçika ve Fransa üzerinden döndüğü bildiriliyor. Bu arada Jamie Janson'ın, Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı da terör örgütü PKK/YPG ile hareket ettiği öne sürüldü.
John Profumo
John Profumo
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