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  1. Tarifsiz mutluluk!

İngiliz oyunu

İngiliz oyunu
İngiltere'nin eski savaş bakanlarından 'nun terör örgütü / saflarına katılan yeğeni, 'den 'ye dönüşünde gözaltına alındı. Profumo'nun kız kardeşinin torunu (42), terör örgütü YPG saflarına katılmak için gittiği Suriye'den ülkeye dönüşünde gözaltına alındı. Jamie Janson'ın, dün İngiltere'nin Kent şehrinde polis tarafından terörle mücadele yasası kapsamında gözaltına alındığı ancak daha sonra kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi. Janson'ın, İngiltere'ye ve üzerinden döndüğü bildiriliyor. Bu arada Jamie Janson'ın, Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı da terör örgütü PKK/YPG ile hareket ettiği öne sürüldü.


John Profumo
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