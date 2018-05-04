İngiltere'de geçen yıl arka arkaya yaşanan terör saldırılarından sonra, birçok bölgede alınan geniş güvenlik önlemleri hala geçerli. Özellikle festivallerin organize edildiği bölgelerde güvenlik had safhaya çıkartıldı. İşte böyle bir günde, başkent Londra'nın kuzeyindeki Stamford Hill bölgesinde meydana gelen patlama büyük endişeye neden oldu. Patlamanın, bölgede yapılan bir Yahudi sokak festivalinde meydana geldiği, festivalde sokakta yakılan şenlik balonunun patladığı açıklandı. Nedeni henüz bilinmeyen patlamanın yanan şenlik balonuna iPhone atılmasından kaynaklandığı iddia edildi. Bazı polis yetkilileri bu iddiayı doğrularken, bazıları yalanladı. 4'ü ağır 30 kişinin yaralandığı olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı. Terör saldırısı iddialarının ise gerçek dışı olduğu belirtildi.
Esrarengiz patlama!
Londra’daki Yahudi sokak festivalinde patlama meydana geldi. 30 kişinin yaralandığı patlamaya şenlik balonunun neden olduğu iddia edildi...
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.