Uzun süredir porno yıldız Stormy Daniels'la başı belada olan ABD Başkanı Donald Trumpiçin kabus büyüyor. Geçen ay Trump'ın hukuk ekibine katılan eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani, ABD liderinin 130 bin dolar ödemeyi avukatı aracılığıyla bizzat yaptığını söyledi.
Trump porno yıldızına parayı kendisi ödemiş
ABD liderinin hukuk ekibinde yer alan Giuliani, televizyon röportajında Trump'ın porno oyuncusu Stormy Daniels'a ödenmesi için parayı bizzat avukatına verdiğini söyledi. Aylardır skandalla boğuşan Trump'ın nasıl tepki vereceği henüz kestirilemiyor, haberi uluslararası medya 'son dakika' koduyla duyurdu.
Etiketler: Rudy Giuliani , New York , Stormy Daniels , porno yıldızı , trump , Robert Mueller , FBI , Rusya , FOX News , ABD
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