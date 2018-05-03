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na parayı kendisi ödemiş

liderinin hukuk ekibinde yer alan Giuliani, televizyon röportajında 'ın porno oyuncusu 'a ödenmesi için parayı bizzat avukatına verdiğini söyledi. Aylardır skandalla boğuşan Trump'ın nasıl tepki vereceği henüz kestirilemiyor, haberi uluslararası medya 'son dakika' koduyla duyurdu.



Uzun süredir porno yıldız 'la başı belada olan Başkanı Donald için kabus büyüyor. Geçen ay Trump'ın hukuk ekibine katılan eski Belediye Başkanı , ABD liderinin 130 bin dolar ödemeyi avukatı aracılığıyla bizzat yaptığını söyledi.

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 09:26
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