



Uzun süredir porno yıldız Stormy Daniels'la başı belada olan ABD Başkanı Donald Trumpiçin kabus büyüyor. Geçen ay Trump'ın hukuk ekibine katılan eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani, ABD liderinin 130 bin dolar ödemeyi avukatı aracılığıyla bizzat yaptığını söyledi.