Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin ardından Avustralya'yı ziyaret etti. Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile bir araya geldi. 2 lider, daha sonra kameraların karşısına geçti. Macron, ortak basın toplantısında Turnbull çiftinin misafirperverliğini överken, "Hoş karşılamanız için teşekkür ederim, size ve leziz eşinize" dedi. Macron'un Turnbull'un eşi Lucy Turnbull için 'Leziz' ifadesini kullanması herkesi şaşkına çevirdi. Turnbull, bu ifade karşısında kısa süreli bir şaşkınlık yaşarken yine de bozuntuya vermedi. Fransız liderin 'leziz' gafı, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Kimileri bu sözü Fransızca'da hoş anlamına geldiği için kullandığını belirtirken, kimileri ise Macron'un bilinçaltının dışa çıktığını iddia etti. "Leziz" gafı, ABD Başkanı Trump'un Macron'un kendisinden 24 yaş büyük eşi Brigitte Macron için söylediği "Çok iyi durumdasın" sözünü akıllara getirdi.
Leziz oldu!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avustralya’ya gitti. Turnbull’un eşi Lucy için ‘Leziz’ dedi. Herkesi şaşkına çevirdi...
Etiketler: Fransa Cumhurbaşkanı , Avustralya , Leziz , trump , ABD
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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