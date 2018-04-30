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Katil 'den ve 'a savaş başlatma izni!

parlamentosu, ve Savunma Bakanı ’ın savaş ilan etmesine izin veren bir yasayı onayladı. Başbakan ve Savunma Bakanının hükümet onayı almadan bir savaşa karar vermesine veya askeri bir operasyon başlatmasına izin veren yasa 41 'ret' oyuna karşı 62 'evet' oyuyla kabul edildi.

Katil İsrailden Netanyahu ve Liebermana savaş başlatma izni!

a olağanüstü durumlarda savunma bakanına danışarak savaş ilan etme yetkisi veren söz konusu yasa tasarısı ikinci ve üçüncü oylamalarda kabul edilip yasalaştı. Yasa lehine oy kullanan milletvekillerinin sayısıyla ilgili bilgi verilmedi.

Söz konusu yasayla birlikte artık savaş ilan etmek için hükümetin ya da Knesset Güvenlik ve Siyasi İşler Komisyonunun onayını almak zorunda kalmayacak.

Knesstte'ki oylama öncesinde Netanyahu, istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti.

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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 01:46
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