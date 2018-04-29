Trump ve Macron'un diktiği fidan kayboldu

Geçtiğimiz hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı Washington ziyareti sırasında en çok konuşulan konulardan biri Macron çifti ile Trump çiftinin Beyaz Saray bahçesinde ağaç dikerken çekilen fotoğrafı olmuştu.

Ancak bugün ağacın bulunduğu bölgeye giden Reuters fotoğrafçısı, ağacın bulunduğu bölgenin sarı bir çimenle kapatılmış halinden başka bir şeyi fotoğraflayamadı.





İki devlet başkanı ve eşlerinin diktiği meşe fidanının gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Fransız radyo ağı Franceinfo'nun bahçecilik sitesi Gerbaud'an aktardığı bilgilere göre, dikilen meşe türü en verimli dikim zamanı sonbahar olduğu için ağaç yerinden sökülmüş olabilir. Site haberi, "Ağaç Ekim ayında geri dönebilir" ifadeleriyle duyurdu.

Huffington Post'un ismini vermek istemeyen bir Elysee Sarayı yetkilisine dayandırdığı habere göre ise, ağaç ABD'de karantinaya alındı.





ABD gümrüğünün yurtdışından getirilen toprak ve fideleri belli bir süre karantine dönemi uygulama hakkı bulunuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Başkanı Donald Trump'a hediye ettiği meşe ağacının, Fransa'nın kuzeydoğusundaki 1.Dünya Savaşı muharebelerinden Belleau Wood Savaşı'nın yaşandığı bölgeden getirildiği belirtilmişti. Muharebede ABD askerleri de savaşmış ve 2 bin ABD askeri hayatını kaybetmişti.





Macron, hediyesi için 'bizi bağlayan bağları hatırlatacak' ifadelerini kullanmıştı.