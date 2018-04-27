Zehir gibi kaza

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere'de zehirlenerek hastaneye kaldırılması olayında yeni bir gelişme yaşandı. Salisbury kentinde baygın olarak hastaneye götürülen ikiliden Yuliya taburcu edilirken, Sergey Skripal'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. İngiltere, olayı Rusya'nın yaptığını söylerken, sadece Rusya'da imal edilen Noviçok isimli kimyasalı kanıt olarak sundu. Noviçok'un mucidi olan 71 yaşındaki Vladimir Uglev ise bu iddiaları doğruladı. Önceki diplomatik krize neden olan bu saldırı ardından Suriye üzerinden neredeyse 3. Dünya Savaşı'na sebep olacaktı. Rusya, ısrarlı bir şekilde saldırının İngiltere tarafından planlandığını söylerken, dün Londra'da yaşayan Uglev'e araba çarptı. İngiliz basını ağır yaralı olduğu söylenen Uglev'in Rusya tarafından hedef alındığını iddia etti.
(Sergey Skripal)
(Vladimir Uglev)
(Sergey Skripal)
(Vladimir Uglev)
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