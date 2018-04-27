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Avrupa Birliği'nden 'a teşekkür

Kulübü Başkanı 'e, Avrupa Birliği () u Başkanı Büyükelçi Christian Berger'den, için yapılan organizasyon nedeniyle teşekkür mektubu geldi.

Avrupa Birliğinden Galatasaraya teşekkür

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Berger'in mektubunda 'ın misafirperverliğine teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

'İŞ BİRLİĞİMİZİN DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM'
" için 16-18 Nisan tarihlerinde düzenlenen etkinliklerdeki emeğiniz ve doğrudan ilginiz için size teşekkür etmek istiyorum. İş birliğiniz ve olağanüstü çalarınız sayesinde lar için dayanışma oluşturduk. Galatasaray Kulübü tarafından gösterilen misafirperverlik ve profesyonellik için müteşekkirim. Size katkılarınızdan dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyor, yeni iş birliklerimizin gelecekte de devam etmesini diliyorum."

Galatasaray Kulübü, AB u ve Türk Kızılayı, 16 ve 18 Nisan'da düzenlenen etkinliklerle Türk ve Suriyeli çocuklara sürpriz hazırlamıştı. Düzenlenen ilk organizasyonda, 12 sığınmacı çocuk, Galatasaray'ın antrenmanında futbolcularla bir araya gelmişti. Sığınmacı çocuklar, Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor maçını da statta izlemişti.

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  • 27 Nisan 2018, Cuma 19:56
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