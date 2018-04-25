FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK PRİCE TAG SALDIRILARI
Filistinlilere saldıranlar sadece İsrail askerleri, polisleri ya da sivil istihbaratçıları değil. Yahudi yerleşimciler de kurdukları çetelerle Filistinlileri hedef alıyor. Son olarak Filistinlilere yönelik iki saldırı daha yaşandı. Bunlar Filistinlilerin evlerini, arazilerini, araçlarını kundaklayan ve yaptıkları saldırıya "fiyat etiketi" anlamına gelen price tag adını veren bir çete. Taha Dağlı, Filistinlilerin hedef olduğu saldırıları ve onları gerçekleştiren price tag saldırganlarıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.
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