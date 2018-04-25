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'in yeni terör örgütü

FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK PRİCE TAG SALDIRILARI

lilere saldıranlar sadece askerleri, polisleri ya da sivil istihbaratçıları değil. Yahudi yerleşimciler de kurdukları çetelerle Filistinlileri hedef alıyor. Son olarak Filistinlilere yönelik iki saldırı daha yaşandı. Bunlar Filistinlilerin evlerini, arazilerini, araçlarını kundaklayan ve yaptıkları saldırıya "fiyat etiketi" anlamına gelen adını veren bir çete. Taha Dağlı, Filistinlilerin hedef olduğu saldırıları ve onları gerçekleştiren price tag saldırganlarıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 20:53
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