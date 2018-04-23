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Yol Durumu
  1. Hollanda ve Avusturya'ya Almanya da katıldı

ve 'den anlaşması

ABD Başkanı Trump'ın mütemadiyen anlaşmayı bozma sinyalleri vermesi üzerine; Moskova ve Pekin, İran ile P5+1 ülkeleri arasındaki anlaşmanın bozulmaması i ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.

Rusya ve Çinden nükleer anlaşması

Pekin'de li mevkidaşıyla görüşen Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran ile Rusya, ABD, Fransa, İngiltere ve Çin ile Almanya'dan oluşan P5+1 ülkelerinin 2015'te imzaladığı anlaşmanın arkasında olduklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık anlaşmayı bozacağı yönünde ifadeler kullanması üzerine konuşan Rus bakan, Çin'le birlikte bu tarz girişimlere karşı çıkacaklarını vurguladı.

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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 13:39
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