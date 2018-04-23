Pekin'de Çinli mevkidaşıyla görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran ile Rusya, ABD, Fransa, İngiltere ve Çin ile Almanya'dan oluşan P5+1 ülkelerinin 2015'te imzaladığı nükleer anlaşmanın arkasında olduklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık anlaşmayı bozacağı yönünde ifadeler kullanması üzerine konuşan Rus bakan, Çin'le birlikte bu tarz girişimlere karşı çıkacaklarını vurguladı.