Çipras'tan takas iddialarına yalanlama

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'de tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin, Yunanistan'da tutuklu bulunan FETÖ'cü askerler hakkında gündeme gelen takas iddialarına ilişkin konuştu.
Çipras, askerlerin en yakın zamanda Yunanistan'a dönmesini beklediklerini belirtirken, takas iddialarını yalanladı.
Çipras ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'la barışçıl ilişkilere ihtiyaç olduğuna dair söylemlerini olumlu karşıladığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Mart ayında Varna'da düzenlenen Türkiye-AB zirvesinde Yunan askerlerin iadesinin istendiğini belirtmiş, karşılığında ise FETÖ'cü askerlerin iade edilmesini talep ettiklerini söylemişti.
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