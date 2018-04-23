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Çipras'tan takas iddialarına yalanlama

Başbakanı , 'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin en yakın zamanda Yunanistan'a dönmesini beklediklerini belirtirken, takas iddialarını yalanladı.

Çiprastan takas iddialarına yanıt

Başbakanı , 'de tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin, Yunanistan'da tutuklu bulunan 'cü askerler hakkında gündeme gelen takas iddialarına ilişkin konuştu.

Çipras, askerlerin en yakın zamanda Yunanistan'a dönmesini beklediklerini belirtirken, takas iddialarını yalanladı.

Çipras ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'la barışçıl ilişkilere ihtiyaç olduğuna dair söylemlerini olumlu karşıladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Mart ayında Varna'da düzenlenen Türkiye-AB zirvesinde Yunan askerlerin iadesinin istendiğini belirtmiş, karşılığında ise FETÖ'cü askerlerin iade edilmesini talep ettiklerini söylemişti.

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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 14:57
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