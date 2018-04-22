Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, dün akşam Kraliyet Sarayı çevresinde silah ve patlama sesleri geli. Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alukas Nepils'in başını çektiği bir grubun darbe girişimi olduğu öne sürüldü. İsrail'deki Jerusalem Post da ağır silahlı unsurların saraya girdiğini, Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'in askeri bir hava üssündeki sığınağa götürüldüğünü duyurdu. Dubai'de bulunan İngiliz Wall Street Journal Muhabiri Margherita Stancati ise "Riyad'da darbe olmadı, küçük bir drone, saraya gereğinden fazla yaklaştı ve vuruldu" iddiasını ortaya attı.
S.Arabistan karıştı
Etiketler: Wall Street Journal , Suudi Arabistan , Jerusalem Post , Suudi Kralı , Kral Selman , darbe , karışıklık , ayaklanma
- 22 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.