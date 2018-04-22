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S.Arabistan karıştı

S.Arabistan karıştı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, dün akşam Kraliyet Sarayı çevresinde silah ve patlama sesleri geli. Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alukas Nepils'in başını çektiği bir grubun girişimi olduğu öne sürüldü. İsrail'deki da ağır silahlı unsurların saraya girdiğini, Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'in askeri bir hava üssündeki sığınağa götürüldüğünü duyurdu. Dubai'de bulunan İngiliz Muhabiri Margherita Stancati ise "Riyad'da darbe olmadı, küçük bir drone, saraya gereğinden fazla yaklaştı ve vuruldu" iddiasını ortaya attı.
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