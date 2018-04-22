Başta Türkiye olmak üzere 40 ükede ayaklanmanın finans kaynağı olan Macar asıllı milyarder George Soros'a, ülkesinden ağır bir darbe geldi... Son dönemlerde Macaristan'da hükümetin hedefi haline gelen Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın Macaristan'ı terk etmek zorunda kalacağı belirtildi. Vakfın sözcüsü bu konudaki nihai kararlarının Macar hükümetinin çıkaracağı yasaya bağlı olacağını açıkladı. Macaristan Başbakanı Orban, "Soros her ülkede kaos sever. Ancak Macaristan'da amacına ulaşamayacak. Ona karşı her türlü tedbirler alındı" dedi. Gerçekten da Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın tüm şubelerine baskınlar düzenlendi. Bazı yöneticiler hakkında soruşturma açıldı. Soros'un bir daha ülkeye giriş yapamayacağı da iddialar arasında.
Eylem finansörü ülkesinden atıldı
Etiketler: Macaristan , açık toplum vakıf , george soros
- 22 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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