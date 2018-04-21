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’da Türklere köpekli

’nın şehrinde bir grup Alman iki Türk vatandaşı kadına önce sözlü, sonra fiili ardından da cinsi köpekle düzenlendi. Saldırganlardan biri 56 yaşındaki iki kadından birini boynundan tutarak yere itti, diğeri köpeğini 36 yaşındaki diğer kadına saldırması yönünde komut vererek ısırttırdı.

Almanya’da Türklere köpekli saldırı

'nın başkenti 'de yaşayan 2 Türk vatandaşına pitbul cinsi köpekle ldı.

ÖNCE SÖZLÜ SALDIRI GELDİ
Margareten Caddesi üzerindeki bir kafenin önünde yaşanan olayda cinsi köpeğe sahip Almanlar önce iki kadına sözlü olarak, söylemlerle saldırıda bulundu.

SONRA, KÖPEĞİNİ ÜZERLERİNE SALDI
Daha sonra saldırganlardan biri 56 yaşındaki iki kadından birini boynundan tutarak yere itti. Daha sonra saldırganlardan bir diğeri köpeğine 36 yaşındaki diğer kadına saldırması yönünde komut verdi ve köpek kadının bacağını hafifçe ısırdı. Mağdurların yardım istemesi üzerine saldırganlar köpekleri ile birlikte olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan ırkçı saldırı sonrası Alman polisi konu ile alakalı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 22:25
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