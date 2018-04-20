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Yarım tonluk bomba bulundu! boşaltılıyor

'nın başkentinde, ana nun hemen yakınında ortaya çıkarılan II. bombası nedeniyle bugün büyük bir tahliye gerçekleşecek. Sabahtan itibaren binalar boşaltılacak, şehrin göbeğindeki bölgede bakanlık binaları, büyükelçilikler, hastaneler, binaları ve müzeler yer alıyor.



'nın başkenti , II. 'ndan kalan yarım tonluk bomba nedeniyle bugün çok geniş çaplı bir tahliyeye ev sahipliği yapıyor.

Şehrin merkez tren garı Hauptbahnhof'un hemen yanında bulunan bombanın kontrollü bir şekilde patlatılabilmesi için bu sabah yerel saatle 09.00'dan itibaren binalar boşaltılıyor.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 09:28
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