İngiliz sömürgesinden kurtulan Svaziland adını değiştirdi

Svaziland Kralı 3. Mswati bağımsızlık günü kutlamalarında yaptığı konuşmada, ülkesinin İngiliz sömürgesinden kurtuluşunun 50. yıl dönümünde yaptıkları değişiklikle ülke isminin artık İngilizce yerine kendi dilleri olan Swati dili ile anılacağının altını çizdi.

ESVATİNİ KRALLIĞI OLDU

Mswati "Afrika ülkeleri bağımsızlıklarını kazandıkça sömürge öncesi gerçek isimlerine kavuşuyor. Şu andan itibaren bizim ülkemiz de resmi olarak Esvatini Krallığı olarak bilinecek." şeklinde konuştu.

1986 yılında 18 yaşında iken tahta geçen Kral 3. Mswati ülkeyi mutlak monarşi ile yönetiyor. Seçimlere partilerin katılmasının yasak olduğu ülkede sadece krala sadık kabile şeflerinin onay verdiği kişiler seçimlerde yarışabiliyor.

Afrika'da bağımsızlığını kazanan diğer ülkelerde yapılan isim değişikliklerinde Rodesya Zimbabve, Nyasaland Malavi, Bechuanaland ise Botsvana olmuştu.