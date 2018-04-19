Papazı buldu!

İzmir Diriliş Kilisesi Papazı Andrew Craig Brunson, 2016'da FETÖ'den tutuklandı. Dosyası kabarık çıktı. Hem FETÖ hem PKK adına casusluk faaliyetleri yürüttüğü saptandı. FETÖ'nün firari imamı Bekir Baz ile 262 kez telefon görüşmesi yaptığı anlaşıldı. 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme' ve 'siyasal veya askeri casusluk' şeklindeki suçlamalar kapsamında hakkında 35 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Brunson, geçen Pazartesi günü ilk kez hakim karşısına çıktı. Soruları cevaplayamadı. Sadece ağlamakla kaldı.
DALGA GEÇTİLER
Davayı izleyenler arasında ABD'li senatörler de vardı! ABD Başkanı Trump da sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Papaz'a destek çıktı. Trump, Brunson'la ilgili dün sabah bir mesaj yayınladı. Twitter'daki hesabından açıklama yapan Trump, "ABD'li Hristiyan lider ve iyi bir centilmen olan Pastör Andrew Brunson, Türkiye'de yok yere yargılanıyor" dedi ve ekledi: "Ona casus diyorlar ama ben ondan daha casusum. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek." Başta ABD'liler olmak üzere Twitter kullanıcıları Trump'ın bu mesajıyla ilgili yorumlar yazdı. Chrys Stevenson adlı kullanıcı, Trump'ın "Ben Brunson'dan daha casusum" ifadesine atıfta bulunarak, "Trump casus olmak için gereken zekâya sahip değil" dedi. Türkler de Trump ile ilgili sosyal medyadan şu yorumları yaptı:
Ne yapacaksın papazı sayın Trump. Sen yeterince hokkabazsın. Sende ondan çok vardı.
Ver FETÖ'yü, al papazını. Bu kadar basit.
ABD'de casustan bol ne var ki!
Anladık ki bu adam gerçek bir ajan. Hem de üst düzey...
Siz ABD'liler'de casus bitmez... Biz Türkler'de yiğit aslan bitmez.
Sen önce FETÖ denen şerefsizi yolla!
Onu biliyoruz söylemene gerek yok. İstersen gel seni de yargılayalım.
Casuslukla suçlanan Brunson, cezaevinde bulunuyor.
İŞTE O TWEET
DALGA GEÇTİLER
Davayı izleyenler arasında ABD'li senatörler de vardı! ABD Başkanı Trump da sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Papaz'a destek çıktı. Trump, Brunson'la ilgili dün sabah bir mesaj yayınladı. Twitter'daki hesabından açıklama yapan Trump, "ABD'li Hristiyan lider ve iyi bir centilmen olan Pastör Andrew Brunson, Türkiye'de yok yere yargılanıyor" dedi ve ekledi: "Ona casus diyorlar ama ben ondan daha casusum. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek." Başta ABD'liler olmak üzere Twitter kullanıcıları Trump'ın bu mesajıyla ilgili yorumlar yazdı. Chrys Stevenson adlı kullanıcı, Trump'ın "Ben Brunson'dan daha casusum" ifadesine atıfta bulunarak, "Trump casus olmak için gereken zekâya sahip değil" dedi. Türkler de Trump ile ilgili sosyal medyadan şu yorumları yaptı:
Ne yapacaksın papazı sayın Trump. Sen yeterince hokkabazsın. Sende ondan çok vardı.
Ver FETÖ'yü, al papazını. Bu kadar basit.
ABD'de casustan bol ne var ki!
Anladık ki bu adam gerçek bir ajan. Hem de üst düzey...
Siz ABD'liler'de casus bitmez... Biz Türkler'de yiğit aslan bitmez.
Sen önce FETÖ denen şerefsizi yolla!
Onu biliyoruz söylemene gerek yok. İstersen gel seni de yargılayalım.
Casuslukla suçlanan Brunson, cezaevinde bulunuyor.
İŞTE O TWEET
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