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'Kim'e gitmiş!

ile arasındaki nükleer gerilim sona erdi. Trump ve Kim Jong-un, buluşma kararı verdi. Ancak öncesinde Başkanı Pompeo, gizlice Kuzey Kore’yi ziyaret etti.

Kime gitmiş!
Kuzey Kore ile arasında barış rüzgarları esti. Kim Jongun larla tehdit ettiği Amerika, yine nükleer silah tehdidiyle karşılık vermişti. Bu korkutan gelişmelerin ardından 2 ülke arasındaki ilişkiler neredeyse normalleşti. Yakın zamanda ABD Başkanı Donald Trump ile lideri Kim Jong-un'un yaz aylarında bir araya geleceği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından Kuzey Kore'ye kritik bir ziyaret gerçekleşti. CIA Başkanı Mike Pompeo'nun, düzenlenmesi beklenen zirve öncesinde Kuzey Kore'yi gizlice ziyaret etti. Kuzey Kore lideri ve yetkilileri ile bir araya geldi. Tarihi görüşmeyi twitter hesabından duyuran ABD Başkanı Donald Trump, "Geçen hafta Pompeo ile Kim Jong-un, Kuzey Kore'de görüştü. Görüşme pürüzsüz ve iyi ilişkilerle geçti. Şimdi görüşmenin detayları için çalışılıyor. Nükleer silahlardan arınma tüm dünya için iyi olacak, özellikle de Kuzey Kore için" dedi.
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  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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