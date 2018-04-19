Kuzey Kore ile ABD arasında barış rüzgarları esti. Kim Jongun nükleer silahlarla tehdit ettiği Amerika, yine nükleer silah tehdidiyle karşılık vermişti. Bu korkutan gelişmelerin ardından 2 ülke arasındaki ilişkiler neredeyse normalleşti. Yakın zamanda ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yaz aylarında bir araya geleceği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından Kuzey Kore'ye kritik bir ziyaret gerçekleşti. CIA Başkanı Mike Pompeo'nun, düzenlenmesi beklenen zirve öncesinde Kuzey Kore'yi gizlice ziyaret etti. Kuzey Kore lideri ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile bir araya geldi. Tarihi görüşmeyi twitter hesabından duyuran ABD Başkanı Donald Trump, "Geçen hafta Pompeo ile Kim Jong-un, Kuzey Kore'de görüştü. Görüşme pürüzsüz ve iyi ilişkilerle geçti. Şimdi görüşmenin detayları için çalışılıyor. Nükleer silahlardan arınma tüm dünya için iyi olacak, özellikle de Kuzey Kore için" dedi.
'Kim'e gitmiş!
ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer gerilim sona erdi. Trump ve Kim Jong-un, buluşma kararı verdi. Ancak öncesinde CIA Başkanı Pompeo, gizlice Kuzey Kore’yi ziyaret etti.
Etiketler: Kuzey Kore , donald trump , CIA , nükleer silah , ABD , Dışişleri Bakanlığı
- 19 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.