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'un ilk kullanıcılarından Wong, skandalı değerlendirdi


87 milyon insanın bilgilerini çaldıran 'a bir eleştiri de sosyal ağın ilk üyelerinden birinden geldi. 'in 2004'te Harvard Üniveristesi'nde öğrenciyken kurduğu sosyal ağın ilk kullanıcılarından olan eski bir Harvard öğrencisi Julia Carrie Wong, Guardian Gazetesi'ne Zuckerberg'in ilk yıllarını değerlendirdi.

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  • 19 Nisan 2018, Perşembe 11:23
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