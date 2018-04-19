

87 milyon insanın bilgilerini çaldıran Facebook'a bir eleştiri de sosyal ağın ilk üyelerinden birinden geldi. Mark Zuckerberg'in 2004'te Harvard Üniveristesi'nde öğrenciyken kurduğu sosyal ağın ilk kullanıcılarından olan eski bir Harvard öğrencisi Julia Carrie Wong, Guardian Gazetesi'ne Zuckerberg'in ilk yıllarını değerlendirdi.