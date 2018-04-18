;
Yol Durumu
  1. Starbucks 8 bin mağazasını geçici kapatıyor

ABD, kararını açıkladı!

Reuters haber ajansı, Trump yönetiminin 'nın Washington Büyükelçiliği'ne gönderdiği mektup ile, ABD'nin Rusya'ya kısa süre içinde yeni yaptırımlar koymayı düşünmediğini ilettiğini duyurdu

ABD, Rusya kararını açıkladı!

Dışişleri Bakanlığı, " ABD'nin Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ne şimdilik yeni yaptırımlarda bulunmayacağına yönelik bilgilendirmede bulunduğunu doğrulayabilirim" açıklamasında bulundu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Haley, Washington'un Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulama planı konusunda "kafasının karışık olabileceği" yönünde açıklama yapan ekonomi danışmanı Larry Kudlow'a yanıt verdi.

ABD Başkanı 'ın kabinesinde yer alan Haley, 'e yaptığı açıklamada Kudlow'a atıf yaparak, "Kusura bakmasın ama, benim kafam karışmaz" dedi.

Haley Pazar günü yaptığı açıklamada, Washington'un Rusya'ya, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a verdiği destekten dolayı yeni yaptırımlar getirmeye hazırlandığını söylemişti. Ancak Trump yönetiminin üst düzey bir yetkilisi, Başkan'ın Rusya'ya ek yaptırımlar getirmeyi ertelediğini ve 'nın yeni bir siber saldırı veya başka bir provokasyon yapmadığı sürece bu yaptırımları onaylamayabileceğini söylemişti. Kudlow, Salı günü Haley'den bahsederek: "Harika bir iş yapıyor, çok etkili bir büyükelçi. O konuda bir anlık kafa karışıklığı olmuş olabilir" dedi. Kudlow yaptığı açıklamada "Buradaki mesele şu: Hali hazırda bir dizi yaptırım uyguluyoruz; bazı ek yaptırımlar da değerlendiriliyor ancak henüz belirlenmedi" dedi. Kudlow Beyaz Saray'ın Moskova'ya karşı yaklaşımında bir kafa karışıklığı olmadığını da söyledi.

Etiketler: , , , , ,
  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 12:23
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ