Çantayı açtılar

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya, 4 Mart'ta Salisbury'de zehirlendi. Hastaneye kaldırılan iki isimden Yuliya taburcu edilirken, İngiliz yetkililer Sergey'in durumunun iyi olduğunu söylemekle yetindi. İngiltere bu saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutarak Avrupa ve ABD ülkelerinin Rusya'ya adeta diplomatik ambargo uygulamasını sağladı.
NOVİÇOK İDDİALARI
Son olarak zehirlenme olayında Rus yapımı Noviçok isimli sinir gazının kullandığı açıklanırken, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Raporda Noviçok ismi geçmiyor. Sadece bir formül var. Zehir Noviçok ise bunun Londra'ya nasıl getirildiğini izah etsinler" diye İngilizler'e yüklendi. İngiliz yetkililer ise yeni bir iddiada bulundu. 2010'da evinin küvetinde kırmızı bir spor çanta içine kilitlenmiş olarak bulunan İngiliz istihbarat servisi çalışanı, Gareth Williams'ın da Rusya tarafından öldürülmüş olabileceği açıklandı.
'MI6 İNFAZ ETMİŞTİ'
Skripal dosyasını araştıran ekibin bu yönde bulgular elde ettiği söylendi. Williams'ın bir çanta içinde kilitli olarak bulunmasına rağmen iki ay boyunca çantaya kendisinin girdiği iddia edilmişti. İkinci ayın sonunda ise olayın cinayet olduğuna kanaat getirilmişti. Üç farklı ekip tarafından otopsisi yapılan ancak ölüm nedeni bulunmayan İngiliz ajanın gizemli sonu, "Bilgi sızdırdığı için MI6 tarafından infaz edildi" şeklinde yorumlanmıştı. İngiliz istihbarat servisi MI6 ise soruşturma sırasında Williams'a ait kayıtların ve çalışmaların silindiğini açıklamıştı. İngilizler'in Skripal'in başına gelen bu olayı Williams'a bağlaması ise Rusya tarafından "Çok komik bir iddia" olarak değerlendirildi.
NOVİÇOK İDDİALARI
Son olarak zehirlenme olayında Rus yapımı Noviçok isimli sinir gazının kullandığı açıklanırken, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Raporda Noviçok ismi geçmiyor. Sadece bir formül var. Zehir Noviçok ise bunun Londra'ya nasıl getirildiğini izah etsinler" diye İngilizler'e yüklendi. İngiliz yetkililer ise yeni bir iddiada bulundu. 2010'da evinin küvetinde kırmızı bir spor çanta içine kilitlenmiş olarak bulunan İngiliz istihbarat servisi çalışanı, Gareth Williams'ın da Rusya tarafından öldürülmüş olabileceği açıklandı.
'MI6 İNFAZ ETMİŞTİ'
Skripal dosyasını araştıran ekibin bu yönde bulgular elde ettiği söylendi. Williams'ın bir çanta içinde kilitli olarak bulunmasına rağmen iki ay boyunca çantaya kendisinin girdiği iddia edilmişti. İkinci ayın sonunda ise olayın cinayet olduğuna kanaat getirilmişti. Üç farklı ekip tarafından otopsisi yapılan ancak ölüm nedeni bulunmayan İngiliz ajanın gizemli sonu, "Bilgi sızdırdığı için MI6 tarafından infaz edildi" şeklinde yorumlanmıştı. İngiliz istihbarat servisi MI6 ise soruşturma sırasında Williams'a ait kayıtların ve çalışmaların silindiğini açıklamıştı. İngilizler'in Skripal'in başına gelen bu olayı Williams'a bağlaması ise Rusya tarafından "Çok komik bir iddia" olarak değerlendirildi.
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