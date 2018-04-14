Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'ye yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. "Suriye'deki saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.
Putin, BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıracaklarını belirterek, ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye saldırısının insanlık felaketini arttıracağını, insani ilişkileri yıkacağını söyledi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, basın mensuplarının karşısına çıkarak bir açıklamada bulundu. Şoygu, "ABD barışçıl sürece ilişkin olumsuz bir yaklaşım ortaya koydu." dedi.
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