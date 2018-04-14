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  1. Rusya, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı

Putin'den acil çağrısı

Başkanı , 'ye yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. Putin, yaptığı açıklamada "Suriye'deki saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz" dedi. Ayrıca Putin, 'ni acil toplantıya çağıracaklarını belirtti.

Putinden acil Suriye çağrısı

Başkanı , 'ye yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. "Suriye'deki saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Putin, 'ni acil toplantıya çağıracaklarını belirterek, ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye saldırısının insanlık felaketini arttıracağını, insani ilişkileri yıkacağını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, basın mensuplarının karşısına çıkarak bir açıklamada bulundu. Şoygu, "ABD barışçıl sürece ilişkin olumsuz bir yaklaşım ortaya koydu." dedi.

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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 10:55
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