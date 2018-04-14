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: Saldırı yasa dışı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey , ABD, İngiltere ve 'nın 'ye düzenlediği saldırıyı 'yasadışı' ve 'kabul edilemez' olarak niteledi.

Lavrov: Saldırı yasa dışı

, saldırısının yasadışı ve kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Batılı ülkelerin saldırıyla ilgili basında ve sosyal medyada yer alan bilgiler dışında hiçbir dayanağı bulunmadığını vurguladı.

'MACRON, PUTİN'İN BULGULARI PAYLAŞMA TALEBİNİ GERİ ÇEVİRDİ'
Rusya Devlet Başkanı 'in Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'dan kimyasal saldırı iddiasıyla ilgili bulguları paylaşmasını talep ettiğini aktaran Lavrov, ancak Paris'ten ret cevabı alındığının altını çizdi.

'SALDIRIYI ÖZELLİKLE OPCW DUMA'DAKİ ÇALIŞMALARA BAŞLAMADAN ÖNCE DÜZENLEDİLER'
Rusya ve 'nın Fransız uzmanları Duma'ya gönderme konusunda mutabakat sağladığını ancak daha sonra hiçbir Fransız yetkilinin Rusya 'yla temas kurmadığını belirten Lavrov, Batılı ülkelerin saldırıyı özellikle Yasaklanması Örgütü (OPCW) uzmanları Duma'da çalışmalarına başlamadan hemen önce düzenlediğine dikkat çekti.

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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 17:17
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