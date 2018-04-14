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  1. Suriye operasyonun detayları belli olmaya başladı!

'dan ilk açıklama: yı kınıyoruz

, 'ye düzenlenen hava harekatına ilişkin açıklama yaptı. İran, "yı güçlü şekilde kınıyoruz" dedi

İrandan ilk açıklama: Saldırıyı kınıyoruz

Başkanı , 'deki kimyasal ya ilişkin "saldırı emri" verdiğini söyleyerek, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu. Saldırıda başkent Şam'daki askeri noktalar hedef alındı.

İRAN'DAN SALDIRI SONRASI İLK AÇIKLAMA
, Suriye'ye düzenlenen hava hareketına ilişkin açıklama yaptı. İran, "Saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 08:51
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