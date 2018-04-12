Trump'tan flaş Suriye mesajı!

ABD Başkanı Trump resmi Twitter hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla, Suriye'ye yönelik olası askeri harekatla ilgili olarak, 'Ne zaman saldıracağımıza yönelik herhangi bir şey söylemedim. Çok yakında da olabilir, aksi de olabilir.' dedi. ABD'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadeleye de değinen Trump, 'Hani bizim 'Teşekkürler Amerika'mız?' ifadesini kullandı.