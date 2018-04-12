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  1. Ve Akdeniz'e doğru yola çıktılar...

Kuveyt, 'a tüm uçuşlarını durdurdu

, güvenlik sebebiyle bugünden itibaren Lübnan'ın başkenti 'a tüm uçuşların durdurulduğunu bildirdi.

Kuveyt, Beyruta tüm uçuşlarını durdurdu

'nın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden Lübnan çevresindeki nın tehlikeleri dolayısıyla gelen güvenlik uyarıları nedeniyle bugünden itibaren 'a tüm uçuşların durdurulduğu belirtildi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) dün 'ye olası bir hava saldırısı dolayısıyla 'de uçuş yapacak havayolu şirketlerine güvenlik uyarısı yapmıştı.

Avrupa hava sahası trafiğini kontrol eden Brüksel merkezli Eurocontrol, 72 saat içerisinde havadan karaya füzelerin veya seyir füzelerinin fırlatılabileceği ve telsiz navigasyon ekipmanlarında kesinti yaşanabileceğini bildirmişti.

Associated Press'te çıkan bir haberde , Fransa ve İngiltere liderlerinin Suriye'de askeri tercihler üzerine müzakerelerde bulunduğu bilgisi verilmişti.

ABD Başkanı , Suriye ile ilgili sosyal medya paylaşımında, Rusya'ya "hazır ol" mesajları vererek "Füzeler geliyor. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız." ifadesini kullanmıştı.

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  • 12 Nisan 2018, Perşembe 09:27
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