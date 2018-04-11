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Duma'daki yı doğruladı

, 'nin Duma ilçesine geçen cumartesi günü düzenlenen saldırı sonrası yaklaşık 500 hastada kimyasal madde içeren semptomlar görüldüğünü duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü Dumadaki kimyasal saldırıyı doğruladı

Dün rejimi, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü Duma'daki iddialarını araştırmak üzere 'ye davet etmişti.

Bu talep ardından bir son dakika gelişmesi yaşandı. , Suriye'nin Duma ilçesine geçen cumartesi günü düzenlenen saldırı sonrası yaklaşık 500 hastada kimyasal madde içeren semptomlar görüldüğünü duyurdu..

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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 12:54
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