Dün Beşar Esad rejimi, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü Duma'daki kimyasal saldırı iddialarını araştırmak üzere Suriye'ye davet etmişti.



Bu talep ardından bir son dakika gelişmesi yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'nin Duma ilçesine geçen cumartesi günü düzenlenen saldırı sonrası yaklaşık 500 hastada kimyasal madde içeren semptomlar görüldüğünü duyurdu..