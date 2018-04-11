Kripto para dünyasına çok erken yaşta giren genç yatırımcı Eddy Zillan, şimdilerde bitcoin konusunda danışmanlık hizmeti veriyor. Yaşıtlarına göre inanılmaz bir yükseliş içerisinde olan Eddy Zillan 1 milyon doların üzerinde para kazanıyor. Genç yatırımcı şöhretli yaşamını ınstagramdan da sık sık paylaşıyor. Peki nasıl oldu da Eddy Zillan 18 yaşında 1 milyon dolar kazandı.
18 yaşındaki Eddy Zillan 1 milyon dolar servet yaptı!
Kripto para dünyasına çok erken yaşta giren genç yatırımcı Eddy Zillan, şimdilerde bitcoin konusunda danışmanlık hizmeti veriyor. Yaşıtlarına göre inanılmaz bir yükseliş içerisinde olan Eddy Zillan 1 milyon doların üzerinde para kazanıyor. Genç yatırımcı şöhretli yaşamını ınstagramdan da sık sık paylaşıyor. Peki nasıl oldu da Eddy Zillan 18 yaşında 1 milyon dolar kazandı.
Etiketler: Eddy Zillan , Business Insider , ABD , Bitcoin
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