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'de 6.2 büyüklüğünde

Ülkenin orta kesiminde gerçekleşen sarsıntı, komşu 'de de hissedildi.

Şilide 6.2 büyüklüğünde deprem

ülkelerinden 'de 6.2 büyüklüğünde meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (), sarsıntının yerin 76 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

USGS verilerine göre, deprem başkent Santiago'yla birlikte komşu ülke 'de de hissedildi.

Merkez üssü Ovalle kentine 54 kilometre uzaklıkta olan deprem tsunami riskine yol açmadı.

Şilili yetkililer, herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığını bildiriyor.

Şili, dünyada en fazla depreme ev sahipliği yapan Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor. Devasa fay hattı, yeryüzünün en büyük su kütlesini boydan boya kat ediyor.

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  • 10 Nisan 2018, Salı 17:01
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