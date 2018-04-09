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'nı Türk zırhlıları korudu

'in başkenti Dakar'daki Jandarmaları Birliği 5. Olağan Toplantısı'na katılan ülkenin Sall, Türk zırhlısı ""lar ile korundu.



Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki askeri heyet, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Meissa Niang'ın daveti üzerine başkent Dakar'a geldi.

'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civener ile Orgeneral Niang, Orgeneral Çetin'i Türk firmalarınca yapımı tamamlanan Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'nda resmi bir heyetle karşıladı.

Çetin, ülkedeki resmi temaslarının ardından beraberindeki askeri heyetle Dakar'daki Jandarmaları Birliği 5. Olağan Toplantısı'na katıldı.

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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi 10:39
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