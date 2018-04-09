Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki askeri heyet, Senegal Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Meissa Niang'ın daveti üzerine başkent Dakar'a geldi.
Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civener ile Orgeneral Niang, Orgeneral Çetin'i Türk firmalarınca yapımı tamamlanan Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'nda resmi bir heyetle karşıladı.
Çetin, ülkedeki resmi temaslarının ardından beraberindeki askeri heyetle Dakar'daki Afrika Jandarmaları Birliği 5. Olağan Toplantısı'na katıldı.
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