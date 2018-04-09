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grev nedeniyle 'daki 800 uçuşu iptal etti

Alman hava yolu şirketi , yarın 'dan yapılacak olan 800'den fazla uçuşu Verdi grevi nedeniyle iptal ettiğini duyurdu

Lufthansa grev nedeniyle Almanyadaki 800 uçuşu iptal etti

genelinde çeşitli kamu sektörü rollerinde yaklaşık 2,3 milyon çalışan için yüzde 6'lık bir ücret artışı talep eden kamu sektörü sendikası Verdi, daha önce yer personeli ve bazı yangın hizmetleri personelinin Salı günü Frankfurt, Münih, Köln ve Bremen havaalanlarında grev yapacağını söylemişti.

800'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Alman hava yolu şirketi , kamu sektörü sendikası Verdi'nin havaalanlarına yürüyüşlerin uzatıldığını açıkladıktan sonra yarın yapılacak olan 800'den fazla uçuşu iptal ettiğini duyurdu.

Almanya'nın en büyük kamu sendikalarından olan Verdi, ülke genelinde başlattığı uyarı grevlerine havaalanlarında da katılım olacağını belirtmişti.

İŞ BIRAKMA EYLEMLERİ DAHA DA BÜYÜYECEK

İşverenlerle toplu sözleşme görüşmelerini sürdüren Verdi'den yapılan açıklamada, Almanya'da kamu işçilerinin, 15 ve 16 Nisan tarihlerinde Potsdam'da yapılacak toplu iş sözleşmesi üçüncü tur müzakerelerinden önce uyarı grevlerinin genişletildiği ve 10 Nisan'da bütün eyaletlerde yaygın iş bırakma eylemlerinin olacağı ifade edildi.

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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi 16:27
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