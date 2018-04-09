;
Yol Durumu
  1. Lufthansa grev nedeniyle Almanya'daki 800 uçuşu iptal etti

li istihbaratçıdan Filistinli cesur kız 'ye "sözlü taciz"

askeri hapishanesinde bulunan sahibi 17 yaşındaki 'nin babası ve avukatı sorgu esnasında bir İsrailli erkek istihbarat görevlisinin Temimi'ye karşı "saçların ve gözlerin ne güzel" şeklinde uygunsuz ifadeler sarf ettiğini söyledi



askeri hapishanesinde tutulan sahibi 17 yaşındaki Filistinli Ahed et-'nin erkek istihbarat görevlisinin sözlü tacizine maruz kaldığı belirtildi.

Temimi'nin babası Basil ve avukatı , sorgu esnasında bir İsrailli erkek istihbarat görevlisinin genç kıza karşı "saçların ve gözlerin ne güzel" şeklinde uygunsuz ifadeler sarf ettiğini söyledi.

Etiketler: , , , ,
  • 09 Nisan 2018, Pazartesi 17:24
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ