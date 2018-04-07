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  1. Ölüm tehditlerine meydan okuyor!

Katil Esad yine sivilleri katletti

Esad rejiminin 'ya yönelik bombardımanları devam ediyor. Bombardıman sırasında ortaya çıkan görüntüler kaydedildi.

Katil Esad yine sivilleri katletti

'nin başkenti yakınlarındaki 'dan silahlı muhalifleri çıkaran , bugünyine hava saldırıları düzenledi.

ARAZİLER DE HEDEF ALINDI
Bombardımana tutulan Duma semtinden siyah dumanlar yükselirken, yerel kaynaklar semtin dışındaki arazilerin de hedef alındığını bildiriyor.

25 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Dün gerçekleşen saldırılarda 25 sivilin öldüğü bildirilmiş ve tahliyeler durmuştu.

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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi 14:14
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