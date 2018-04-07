Katil Esad yine sivilleri katletti

Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Doğu Guta'dan silahlı muhalifleri çıkaran Beşar Esad, bugünyine hava saldırıları düzenledi.
ARAZİLER DE HEDEF ALINDI
Bombardımana tutulan Duma semtinden siyah dumanlar yükselirken, yerel kaynaklar semtin dışındaki arazilerin de hedef alındığını bildiriyor.
25 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Dün gerçekleşen saldırılarda 25 sivilin öldüğü bildirilmiş ve tahliyeler durmuştu.
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