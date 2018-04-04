'Üs'lanmıyorlar

ABD, Suriye'de tüm yüzsüzlüğü ile teröre yardım etti. Başta Türkiye olmak üzere dünyaya ise ortaklık kurdukları kişilerin terörist olmadığı yalanını söyledi. Türkiye'ye karşı verdiği hiçbir sözü tutmayan ve her fırsatta terörist YPG'yi destekleyen ABD'nin başkanı Trump, son olarak Suriye'den çekileceklerini açıklamıştı. Suriye'ye ayrılan bütçeleri de onaylamayan Trump'ın bu hareketine karşın Pentagon terör ortaklığında hiç geri adım atmadı. Son olarak ABD'nin Menbiç'e yeni bir üs kurduğu iddia edildi. Üssün ilçede bulunan koalisyona ait 3'üncü üs olduğu belirtildi.
FRANSIZ ASKERLERİ DE GİTTİ Suriye'deki YPG'ye yakın internet sitelerinde yer alan haber ve görüntülerde, üs çevresinde çok sayıda ABD'ye ait zırhlı araç bulunduğu görüldü. Yeni kurulduğu ileri sürülen üssün üzerinde ABD bayrağı dalgalanırken, karargahın Menbiç'te kurulan 3'üncü üs olduğu belirtildi. Bölge kaynaklarıMenbiç'e Fransız askerlerinYPG/PKK'yı desteklemek içinde gittiğiiddiasındabulundu.
O SİLAHLARNEREDE? Türkiye-ABD arasında yaşanan gerginliklere bir yenisi daha eklendi. Uzun yıllar İncirlik Hava Üssü'nde bulunan arazi tipi 'Armag' mobil silah deposunun geçtiğimiz günlerde İncirlik Hava Üssü'nden taşındığı bildirildi. İncirlik Hava Üssü'nde artık ihtiyaç duyulmadığı için, muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir tesise taşınması kararlaştırılan 40 ton ağırlığında, 15 metre uzunluğundaki mobil silah deposunun, 22'nci Hava Nakliye Filosu'na ait C-5M Super Galaxy ağır nakliye uçağıyla Suriye'ye taşındığı iddia edildi.
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