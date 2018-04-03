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'nin enerjideki dev hamlelerinden Almanlar rahatsız

'nin son yıllardaki ekonomik atılımına bugün son halka Akkuyu 'nin temelinin atılmasıyla eklendi. Ancak bu durum yıllardır Türkiye'nin attığı her olumlu adımdan rahatsız olan Almanları yine çıldırttı

Almanlar Akkuyudan rahatsız!

'nin 1955'te başlayan nükleer enerji sürecinin ilk santral projesi olan 'Akkuyu Santralı'nda temel bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkanı Putin'in katılımları ile atıldı. projesinin yüzde 35-40'lık kısmında yer alacak Türk şirketleri, milli ekonomiye 6-8 milyar dolar arasında katma değer sağlayacak. Türk şirketlerine nükleer projelerde yer alıp tecrübe kazandıktan sonra dünyadaki diğer nükleer santral projelerinde tedarikçi olabilme fırsatı doğacak. Akkuyu NGS yaklaşık 20-22 milyar dolarlık maliyetiyle Türkiye'de tek kalemde yapılan en büyük yatırım olma özelliğini taşıyor.


ALMANLARIN RAHATSIZLIĞI
Ancak , Türkiye'nin bu hamlelerinden oldukça rahatsız.



Türkiye'de yayın yapan Alman yayın organı hayata geçirilen projeleri olumsuz yönde etkilemeye çalışıyor. Deutsche Welle, attığı tweetler ve yaptığı haberlerle Türkiye tarihinin en büyük yatırımı hakkında rahatsızlığını ve kıskançlığını ortaya koyuyor.


Her fırsatta sözde "çevreci kuşkularını" dile getiren Almanlar Avrupa'da bulunan birçok santrali görmezden gelerek Türkiye'nin atılımlarını eleştirerek ikiyüzlülük örneği sergiliyor.

TARİHİ BİR GÜNE ŞAHİTLİK EDİYORUZ.
Türkiye tüm engelleme gayretlerine rağmen tarihi adımı atmaktan geri kalmadı, 63 yıllık rüyayı gerçekleştirdi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katıldığı törenle atıldı ve temele ilk harç döküldü.. Santral'in Türkiye'ye birçok alanda büyük kazanımlar elde ettirmesi bekleniyor.



Santral hakkında paylaşılan bilgiler Almanların iddialarını boşa çırakıyor.

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  • 03 Nisan 2018, Salı 22:03
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