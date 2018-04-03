Türkiye'nin 1955'te başlayan nükleer enerji sürecinin ilk santral projesi olan 'Akkuyu Santralı'nda temel bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Başkanı Putin'in katılımları ile atıldı. Akkuyu NGS projesinin yüzde 35-40'lık kısmında yer alacak Türk şirketleri, milli ekonomiye 6-8 milyar dolar arasında katma değer sağlayacak. Türk şirketlerine nükleer projelerde yer alıp tecrübe kazandıktan sonra dünyadaki diğer nükleer santral projelerinde tedarikçi olabilme fırsatı doğacak. Akkuyu NGS yaklaşık 20-22 milyar dolarlık maliyetiyle Türkiye'de tek kalemde yapılan en büyük yatırım olma özelliğini taşıyor.





ALMANLARIN RAHATSIZLIĞI

​Ancak Almanya, Türkiye'nin bu hamlelerinden oldukça rahatsız.







Türkiye'de yayın yapan Alman yayın organı Deutsche Welle hayata geçirilen projeleri olumsuz yönde etkilemeye çalışıyor. Deutsche Welle, attığı tweetler ve yaptığı haberlerle Türkiye tarihinin en büyük yatırımı hakkında rahatsızlığını ve kıskançlığını ortaya koyuyor.





Her fırsatta sözde "çevreci kuşkularını" dile getiren Almanlar Avrupa'da bulunan birçok santrali görmezden gelerek Türkiye'nin atılımlarını eleştirerek ikiyüzlülük örneği sergiliyor.



TARİHİ BİR GÜNE ŞAHİTLİK EDİYORUZ.

Türkiye tüm engelleme gayretlerine rağmen tarihi adımı atmaktan geri kalmadı, 63 yıllık rüyayı gerçekleştirdi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katıldığı törenle atıldı ve temele ilk harç döküldü.. Santral'in Türkiye'ye birçok alanda büyük kazanımlar elde ettirmesi bekleniyor.







Santral hakkında paylaşılan bilgiler Almanların iddialarını boşa çırakıyor.



