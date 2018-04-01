YPG’ye para da yok

Suriye'den kısa sürede askerlerini çekeceklerini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, bu ülke için ayırdığı 200 milyon dolarlık ek fonu da dondurdu. Wall Street Journal gazetesine konuşan yetkililer 'DEAŞ'denboşaltılan alanlardakiistikrarı sağlamak için' ayrılan 200 milyon dolarlık yardımın Beyaz Saray talimatıyla durdurulduğunu kaydetti. Trump, geçen günlerde "Yakın zamandaSuriye'den çekileceğiz.Biraz da başkalarıilgilensin" demişti. Bu paranın DEAŞ ile mücadele adı altında YPG'ye aktarılması ve Trump'ın Suriye'den çıkma açıklaması terör örgütü tarafından hoş karşılanmazken Beyaz Saray ve Pentagon görevlileri ise Trump'ı yalanlayacak beyanlarda bulunmuşlardı. Son olarak Pentagon, ABD askerlerinin ve üslerinin Menbiç'teki fotoğraflarını yayınlamıştı.
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