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’ye para da yok

YPG’ye para da yok
Suriye'den kısa sürede askerlerini çekeceklerini açıklayan Başkanı , bu ülke için ayırdığı 200 milyon dolarlık ek fonu da dondurdu. gazetesine konuşan yetkililer 'DEAŞ'den boşaltılan alanlardaki istikrarı sağlamak için' ayrılan 200 milyon dolarlık yardımın talimatıyla durdurulduğunu kaydetti. Trump, geçen günlerde "Yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz. Biraz da başkaları ilgilensin" demişti. Bu paranın DEAŞ ile mücadele adı altında 'ye aktarılması ve Trump'ın 'den çıkma açıklaması terör örgütü tarafından hoş karşılanmazken Beyaz Saray ve görevlileri ise Trump'ı yalanlayacak beyanlarda bulunmuşlardı. Son olarak Pentagon, ABD askerlerinin ve üslerinin Menbiç'teki fotoğraflarını yayınlamıştı.
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