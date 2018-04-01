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Irkçılık tokadı

Irkçılık tokadı
Almanya, Türk ve İslam düşmanlığında çığır açtı. Bütün PKK ve FETÖ teröristlerini bağrına basan birçok önemli lideri ise bunu tetikledi. Son örneği ise Alman Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) Grup Başkanı ve milletvekili Alexander Dobrindt oldu. Daha önce nefret dolu açıklamalar yapan Irkçı, Focus dergisine "İslam, Almanya'nın bir parçası değil" açıklamasını yaptı. "İslam 'ya ait" sözünün göçmenlere yanlış bir mesaj olacağını belirten Dobrindt, bu sözün "uyuma engel" olduğunu savundu. Alman futbol kulübü taraftarları ise ona tokat gibi cevap verdi. Dobrindt için Bayern tribünlerinin bir parçası Türkçe olan pankart açtı: "Gerçek şu ki; Irkçılık kaybeder Dobrint". Alman kulübünün bu davranışı büyük takdir topladı.


Dobrindt
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