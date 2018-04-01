Irkçılık tokadı

Almanya, Türk ve İslam düşmanlığında çığır açtı. Bütün PKK ve FETÖ teröristlerini bağrına basan birçok önemli lideri ise bunu tetikledi. Son örneği ise Alman Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) Grup Başkanı ve milletvekili AlexanderDobrindt oldu. Daha önce nefret dolu açıklamalar yapan Irkçı, Focus dergisine "İslam,Almanya'nınbir parçasıdeğil" açıklamasını yaptı. "İslam Almanya'ya ait" sözünün göçmenlere yanlış bir mesaj olacağını belirten Dobrindt, bu sözün "uyuma engel" olduğunu savundu. Alman futbol kulübü Bayern Münih taraftarları ise ona tokat gibi cevap verdi. Dobrindt için Bayern tribünlerinin bir parçası Türkçe olan pankart açtı: "Gerçek şu ki; Irkçılık kaybeder Dobrint". Alman kulübünün bu davranışı büyük takdir topladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.