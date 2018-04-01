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Bunun sorumlusu Kim!

İngiliz ’un hayali, Kim ’a benzemekti. Kalçalarını büyütmek için estetik ameliyat olmaya karar verdi. İstanbul’da bir kliniğe tam 15 bin lira ödedi. Operasyondan sonra moraran vücudunu görünce şok geçirdi!

Bunun sorumlusu Kim!
ABD'Lİ televizyon yıldızı Kim Kardashian; gösterişli yaşamı, pahalı mücevherleri ve kıyafetleriyle her daim gündemde kaldı. Onu diğer kadınlardan ayıran özelliği şüphesiz vücut hatlarıydı! 37 yaşındaki , kalça yapısı ile güzellik algısının sınırlarını zorladı. Binlerce kadın, Kim'e benzemek için bıçak altına yattı. Onların arasında İngiltere'de yaşayan 25 yaşındaki Jade Strafford da vardı. Genç kadın, 'ın büyük hayranıydı.

İDDİALARI YALANLADI
Kalçalarını Kim'e benzetmek için Mart ayında soluğu Türkiye'de aldı. 10 Mart'ta İstanbul'daki özel bir klinikte, sırtındaki yağları aldırıp kalçalarına şırıngalattı! Bunun için de tam 3 bin pound (yaklaşık 15 bin lira) para saydı. Ancak gözlerini açtığında Kardashian'a benzeme hayali kurarken, göğsünde kalçasındaki morluklar karşısında şaştı kaldı! Doktorların "Morfine alerjiniz varmış" açıklaması karşısında bir kez daha şaşırdı. 2 gün sonra taburcu olduğunda kalp ritminde ve akciğerlerinde sıkıntı vardı. İngiltere'deki doktorlar, göğsündeki morlukların ameliyat sırasında yapılan kalp masajı nedeniyle oluşmuş olabileceğini anlattı. Kim Kardashian'a benzemek isterken sağlığından olan genç kadın, çok pişman olduğunu vurguladı. Operasyonu gerçekleştiren klinik ise iddiaları yalanladı.



, estetikten pişmanlık duyduğunu söyledi.



Babasının Türkiye'den göçen bir Ermeni vatandaşı olduğu bilinen Kim Kardashian, kadınların canını yakmaya devam ediyor.
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