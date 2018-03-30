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’nin gazabı!

İngiltere’nin gazabı!
Rus çifte ajan ile kızı Yuliya, kimyasal gazla suikaste uğradı. Olayla ilgili 'yı suçlayan hükümeti 23 Rus diplomatı sınır dışı etti. Ve İngiltere'den yeni bir hamle geldi. Ülkede oturum hakkına sahip 700 zengin Rusya vatandaşının inceleme altına alınacağı belirtildi. İçişleri Bakanı Amber Rudd, bu 700 kişinin, İngiltere'de yerleşme hakkı almalarını sağlayan servetlerini nasıl elde ettiklerinin inceleneceğini söyledi.


Baba Sergey Skripal ve kızı Yuliya hala yaşam mücadelesi veriyor.

ZEHİRİN İZİ EVDE BULUNDU
Bu gelişmelerden sonra İngiltere'den sınır dışı edilen Ruslar'a ise yenilerinin ekleneceği belirtildi. Öte yandan Skripal soruşturmasında yeni bir iddia daha öne sürüldü. Londra Polisi, eski ajan ve kızının kimyasal maddeye yaşadıkları evde maruz kaldıklarını açıkladı. Polis, kimyasal maddenin yoğunlukta olarak ön kapıda tespit edildiğini kaydetti.


RUSYA'DAN MİSİLLEME
Rus diplomatların sınır dışı edilmesine 'dan cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Rusya, ABD'nin St. Petersburg Konsolosluğu'nu kapatacak ve sınırdışı edilen Rus diplomat sayısı kadar sınırdışı misillemesi yapacak" ifadelerini kullandı.


Alpaslan DÜVEN
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