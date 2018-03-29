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Fransa'dan skandal YPG açıklaması

Fransadan skandal YPG açıklaması
Macron: Münbiç'e askeri destek garantisi verdik.


Ayrıntılar geliyor...
  • 29 Mart 2018, Perşembe 23:33
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