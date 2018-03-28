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Ankara-Washington hattında trafik hızlandı

ile ABD arasında karşılıklı iki önemli ziyaret gerçekleşecek. Müsteşarı Ümit Yalçın bu ay sonunda ABD'ye gidiyor. Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Tina Kaidanow da Türkiye'ye geliyor.

ABD ile Menbiç görüşmeleri
Ankara-Washington hattında trafik hızlandı. Müsteşarı Ümit Yalçın, 30 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Tina Kaidanow da 'yi ziyaret edecek. Yalçın'ın ABD temaslarında ana gündem başlıkları, ve 'deki son durum olacak.

Müsteşar, Bakan Yardımcısı John Sullivan'la görüşecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmelerde 8-9 Mart'ta ilk yapılan çalışma grubu toplantısının sonuçlarının değerlendirileceği belirtildi. Bu ilk toplantıda Menbiç konusu ele alınmış, YPG'nin Menbiç'ten çıkması için bir anlayış birliğine varılmıştı. Yol haritasının Müsteşar Yalçın'ın katılacağı toplantıda netleşmesi bekleniyor.

Tina Kaidanow ise Ankara'da Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından yetkililerle görüşecek. Görüşmelerde bölgesel güvenlik ve iki ülke arasındaki savunma ticareti konuları ele alınacak. Ayrıca, ABD'den alınmasını planlanan Patriot hava savunma sisteminin de görüşmelerde ele alınacağı belirtiliyor. Kaidanow'un Ankara'nın ardından Irak'a geçecek...
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba 20:25
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