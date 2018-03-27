Trump'la tek gecelik kaçamak ifşası olay oldu!
ABD Başkanı Donald Trump ile ilişki iddialarıyla gündeme gelen porno yıldızı Stormy Daniels, Amerikan CBS televizyonuna röportaj verdi. ABD izleyicisinin büyük ilgi gösterdiği yayın 22 milyon kişi tarafından izlendi. Reytinglerde bu yılki Grammy ve Emmy ödül törenlerini geride bıraktı. İşte olayın detayları...
2006 yılında ABD Başkanı Donald Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini öne süren porno yıldızı Stormy Daniels, CBS televizyonuna verdiği röportajda, iddiaları nedeniyle "tehdit aldığını" açıkladı. 60 dakika programında Anderson Cooper'ın sorularını yanıtlayan Daniels, tehditin 2011 yılında Las Vegas'taki bir otoparkta yaşandığını söyledi. Gerçek ismi Stephanie Clifford olan kadın, yanına yaklaşan kişinin kendisine 'Trump'ı rahat bırak' dediğini ve sonra da yanındaki kızına dönerek, "Annesine bir şey olursa hiç iyi olmaz" dediğini iddia etti.
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