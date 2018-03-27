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Trump'la tek gecelik kaçamak ifşası olay oldu!

ABD Başkanı ile ilişki iddialarıyla gündeme gelen , Amerikan CBS televizyonuna röportaj verdi. ABD izleyicisinin büyük ilgi gösterdiği yayın 22 milyon kişi tarafından izlendi. Reytinglerde bu yılki Grammy ve Emmy ödül törenlerini geride bıraktı. İşte olayın detayları...


2006 yılında ABD Başkanı ile ye girdiğini öne süren , CBS televizyonuna verdiği röportajda, iddiaları nedeniyle "tehdit aldığını" açıkladı. programında 'ın sorularını yanıtlayan Daniels, tehditin 2011 yılında 'taki bir otoparkta yaşandığını söyledi. Gerçek ismi Stephanie Clifford olan kadın, yanına yaklaşan kişinin kendisine 'Trump'ı rahat bırak' dediğini ve sonra da yanındaki kızına dönerek, "Annesine bir şey olursa hiç iyi olmaz" dediğini iddia etti.
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  • 27 Mart 2018, Salı 15:58
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