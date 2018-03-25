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Kushner kavgası

Ivanka Trump, babasına rest çekti: Eşim senin için işlerini bıraktı. Ama şimdi kurban o oluyor. Ve sen hiç destek olmuyorsun.

Kushner kavgası
Newsweek Dergisi, Trump ailesi içinde yeni bir kavganın patlak verdiğini yazdı. danışmanlığı da yapan Ivanka'nın babası 'a isyan bayrağı çekti. Kocası Jared Kushner'in seçimler öncesi ile yaptığı görüşmeler nedeniyle soruşturma altına alınmasına isyan eden Ivanka, babasına şunları söyledi: "Jared'e destek vermiyorsun. Senin için kendi işlerini bıraktı. Burada ne için kurban edildiğini ve senin için ne kadar çalıştığı hakkında hiçbir fikrin yok. Sakın Jared'i hafife alma."
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