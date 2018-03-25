Kushner kavgası

Newsweek Dergisi, Trump ailesi içinde yeni bir kavganın patlak verdiğini yazdı. Beyaz Saray danışmanlığı da yapan Ivanka'nın babası Donald Trump'a isyan bayrağı çekti. Kocası Jared Kushner'in seçimler öncesi Rusya ile yaptığı görüşmeler nedeniyle soruşturma altına alınmasına isyan eden Ivanka, babasına şunları söyledi: "Jared'e destek vermiyorsun. Senin için kendi işlerini bıraktı. Burada ne için kurban edildiğini ve senin için ne kadar çalıştığı hakkında hiçbir fikrin yok. Sakın Jared'i hafife alma."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.