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Katalan lider 'da gözaltında

Referandumun ardından 'yı terk eden 'nın eski başkanı , 'da gözaltına alındı

Katalan lider Almanyada gözaltında

Özerk Bölgesi'nin eski lideri , 'da gözaltına alındı.

Avukatı, Puigdemont'un Finlandiya ve Danimarka'nın ardından gittiği Almanya'da gözaltına alındığını ve 'ya sınır dışı edilebileceğini söyledi.

Eski Katalan lider, "Katalonya'da yasa dışı referandumu düzenleme ve ayrılıkçılık" suçlamalarıyla İspanya'da 25 yıla kadar hapis cezası alabilir.

İspanya Yüksek Mahkemesi, aralarında Puigdemont'un da bulunduğu 5 Katalan siyasi hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmıştı. Puigdemont, geçen yıl Katalonya Parlamentosu'nun tek taraflı bağımsızlık ilanının Madrid tarafından yasa dışı ilan edilmesinin ardından Belçika'ya gitmişti.

Bunun ardından bölgede yapılan erken seçimlerde ayrılıkçı partiler yeniden çoğunluğu sağlamış, ancak Puigdemont İspanya dışında olduğu için başkanlık koltuğuna oturamamıştı.

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  • 25 Mart 2018, Pazar 13:47
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