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  1. Fransa'da aynı senaryo

robot uyarısı

Katil robot uyarısı
Tesla'nın patronu Elon Musk, bir kez daha uyarısı yaptı. Musk, "İnsanlık yapay zekaya kaybetti. Katil robotlar için birçok şirket iştahlı. Bu insanlığın sonu olacak" dedi. Musk'ın uyarıları, bazı teknoloji şirketleri tarafından tepkiyle karşılansa da, sosyal medyanın desteği 'nın kurucusunu mutlu etti.
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